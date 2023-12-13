TCMB Başkanı Erkan ihracatçılarla buluştu

13 Aralık 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:35

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, ihracatın artırılması için reeskont kredi limitleri, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların ele alınacağı bildirildi.

REESKONT LİMİTİ ARTACAK

Erkan, Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) yaptığı konuşmada, Temmuz ayında 10 kat artışla 3 milyar liraya çıkardıkları reeskont limitini daha da yükselteceklerini söylemişti.

300 MİLYAR LİRA LİMİT AYRILACAK

TCMB, YTAK programı kapsamında da 3 yıl içinde toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

REESKONT KREDİLERİNE ÜST SINIR GETİRİLDİ

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde de faiz maliyetine üst sınır getirilerek iskonto oranı en fazla yüzde 25,93 olarak belirlenmişti.

Erkan'ın ihracatçılarla yaptığı toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

"FİYAT İSTİKRARINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Dün DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda iş dünyasıyla bir araya gelen TCMB Başkanı Erkan, fiyat istikrarının reel sektör için önemine vurgu yapmıştı. Erkan, "Merkez bankacılığının fiyat istikrarı misyonu, genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir" demişti.

Türkiye'nin, konumu itibarıyla hem ticaretin geçiş yolu olması hem de üretim üssü olabilme kapasitesi açısından dünya ticaretinden pay alma konusunda önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirten Erkan, "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

DEİK Başkanı Olpak da DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda TCMB Başkanı Erkan'ı ağırlamanın, iş dünyası açısından çok değerli olduğunu aktararak, "TCMB Başkanı ile hem ihracat performansımızı olumlu etkileyebilecek konularda hem de iş dünyamızı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Erkan da TCMB'nin reel sektör için önem teşkil eden başlıklarında bizi bilgilendirdi ve atılacak adımları aktardı" ifadesini kullanmıştı.