TCMB Başkanı Erkan'dan ihracatçıya yeni destek mesajı: Reeskont limitini daha da artıracağız

8 Aralık 2023 09:42 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 09:59

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ankara Sanayi Odası (ASO) gündem toplantısında ihracatçıların beklediği müjdeli haberi paylaştı. Erkan, ihracatçıya yönelik bankalar aracılığı ile verilen reeskont kredi limitinin daha da artırılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

İHRACATÇININ BEKLEDİĞİ MÜJDELİ HABER

ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ASO gündem toplantısında ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan TCMB Başkanı Erkan, Ankaralı sanayicilerin sorularını da cevapladı. Reeskont kredilerine ilişkin ihracatçıların beklediği müjdeli haberi paylaşan Erkan, “Temmuz’da 10 kat artışla 3 milyar TL’ye yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

MERKEZ SANAYİCİLERE HER KOŞULDA DESTEK OLACAK

TCMB Başkanı Erkan, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulduğunu hatırlattı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere yatırım ve ihracat desteklerine ilişkin son dönemde atılan adımları ve yapılan çalışmaları aktaran TCMB Başkanı Erkan, “Firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Sağlanan bu imkânlarla sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağırlık vermeleri, uygulanan programa ve Türkiye’ye her koşulda destek olmaya devam etmeleridir” dedi.

YTAK CARİ DENGEYE KATKI VERECEK

YTAK uygulama çerçevesinin yeniden yapılandırıldığını belirten Erkan, “Yatırımlara ilişkin süreci ilgili kurumlarla birlikte stratejik bir çerçevede yürütmekteyiz. Yeni çerçevesiyle güçlendirilmiş YTAK programıyla cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz” diye konuştu. TCMB Başkanı Erkan, YTAK’a 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edildiğini söyledi.

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.

Reeskont kredisi, mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatı yapan firmaların, uygun maliyetli finansman bulması amacıyla, Merkez Bankası ile işbirliği içindeki bankalara kullandırılan TL/Döviz cinsi kredilerdir. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirleniyor.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı veriliyor. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor.

Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve Borsada kayıtlı tahviller.