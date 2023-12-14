TCMB Başkanı Erkan'dan kritik Türk Lirası açıklaması

14 Aralık 2023 15:23 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:59

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk lirası (TL) varlıklara yabancı yatırım ilgisini de yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş devam ediyor. Merkez Bankası rezervleri, 141,4 milyar dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırarken, haftalık toplam net portföy girişi 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gelen verilerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "TL'ye geçiş zamanı gelmiştir. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi.

REZERVLERDE TARİHİ YÜKSELİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Aralık ile biten haftada 1 milyar 225 milyon dolar artarak 141 milyar 374 milyon dolar oldu.

TÜRKİYE'NİN CDS'İ 300 BAZ PUANIN ALTINA GERİLEDİ

Ekonomi yönetiminin büyük önem verdiği Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS) düşüş hızla sürüyor. Yabancıların Türkiye'ye ilgisini yansıtan CDS, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi.

SON 6 AYIN EN GÜÇLÜ YABANCI GİRİŞİ

Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Aralık haftasında net 562,4 milyon dolarlık hisse senedi, 891,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişiler, son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, geçen haftaki 562,4 milyon dolarlık alım 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında yerleşiklerin 8 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise 25 Ağustos 2017'den bu yana en yüksek alım olarak dikkati çekerken, son 6 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 304 milyon dolara ulaştı.

Böylece geçen hafta toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.

TÜRK LİRASINA GEÇİŞİN TAM ZAMANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye İhracatçılar Meclisinde (TİM) dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk lirasına geçiş zamanının geldiğinin altını çizen Erkan, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Mayıs ayı sonunda durma noktasına gelen kredi akışı karşısında hızla harekete geçerek piyasa mekanizmasının yeniden tesisini sağladık. Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderilirken, ticari krediler süreklilik göstererek üretim kapasitesine katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

İHRACAT FİYAT İSTİKRARI İÇİN EN GÜÇLÜ DESTEK

Fiyat istikrarının, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için önemine değinerek, hem ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların hem de ekonominin güçlü taraflarının farkında olduklarını belirten Erkan, merkez bankalarının toplumsal refaha katkı sağlamalarının, para politikasının ancak fiyat istikrarına odaklanmasıyla gerçekleştiğini vurguladı. Erkan şu ifadeleri kullandı:

"İhracatçılarımızın ekonomiye dair projeksiyonları, eğilimleri ve görüşleri de değerlendirmelerimizde önem arz etmektedir. Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır.

FİRMALARIN FİNANSMANA ERİŞİMİ İÇİN DESTEKLER SÜRECEK

2024'ün ikinci yarısında başlayacak dezenflasyon döneminden önceki geçiş sürecinde talepte dengelenme yaşanırken, doğru politika tasarımlarıyla, üretimin sürekliliğinin sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz.

Reeskont limitlerinde ilave bir güncellemeyi etki analizleri çerçevesinde değerlendiriyoruz. İhracat ve yatırım potansiyelinin gelişimi için firmaların finansmana erişimi ile finansman koşullarına destek olmaya devam edeceğiz."