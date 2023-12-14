Öğrencilere müjde! Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim burs miktarı artırıldı

14 Aralık 2023 18:24 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 18:26

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere yeni yıl için beklenen haberi verdi. Yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının artıırldığını duyuran VGM, burs miktarının 1250 liradan 2 bin liraya yükseltildiği bildirildi.

OCAK 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni dönem burs miktarının ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan öğrenciler, VGM bursundan yararlanamıyor. Ancak geri ödemeli öğrenci kredisi alanlar ise Vakıflar bursundan faydalanabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

-Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, yabancı uyruklu öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, ek süre öğrenim gören öğrencilere, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere, bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

2023-2024 VGM BURS BAŞVURUSU

Yükseköğrenim ya da bilinen diğer adıyla üniversite burs başvuruları ise 21 Kasım -30 Kasım tarihleri arasında alındı.