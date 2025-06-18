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Ordu'ya stratejik yatırım! Üretim üçe katlanacak, hedef 20 bin ton fındık...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ordu&#039;ya stratejik yatırım! Üretim üçe katlanacak, hedef 20 bin ton fındık...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

OYAK bünyesine katıldığı 2021 yılından bu yana büyümesini hızlandıran Sagra, dünya markası olma hedefi doğrultusunda ikinci fabrikasını Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruyor.

85 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulacak yeni fabrika; üretim hatlarından enerji yönetimine kadar tüm süreçleri otomasyonla entegre eden Endüstri 4.0 standartlarında inşa edilecek. Tam kapasiteye ulaştığında Sagra’nın üretim hacmini üçe, bölgeden temin ettiği fındık miktarını ise dörde katlayacak olan fabrikanın 18 ay içinde kademeli olarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

HEDEF 20 BİN TON

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Ordu’daki yeni yatırımın OYAK’ın uzun vadeli değer üretme anlayışının somut örneği olduğunu belirterek “Mevcut fabrikamızda yılda yaklaşık 5 bin ton fındık kullanıyoruz. Yeni yatırımla bu miktarı 20 bin ton seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yatırımın temel amaçlarından biri de Sagra’yı küresel pazarda güçlendirmek” dedi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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