Orta Doğu yangın yeri! Trump 'ateşkes' dedi, İran yalanladı... İsrail Tahran'a bomba yağdırdı

İran, nükleer tesislerini hayalet uçaklarla vuran ABD’nin Orta Doğu’daki üslerine Washington’a bilgi verdikten sonra füze fırlattı. Önceden uyardığı için İran’a teşekkür eden Trump “Şimdi barış zamanı” dedi. İran Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes iddialarına yalanlama geldi. Hemen ardından da İsrail savaş uçakları Tahran'a bomba yağdırdı. İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler...

24.06.2025 04:09

İRAN'DAN YALANLAMA GELDİ!

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanladığını bildirdi.

24.06.2025 03:07

İRAN'IN İHA'LARI DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, İran’dan gönderilen 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde yerel saatle 01.34'te sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail'e İran'dan fırlatıldığı belirtilen bir insansız hava aracının Golan Tepeleri’nin güneyinde düşürüldüğü bildirildi. İran’dan gönderilen 3 İHA'nın ise İsrail'e ulaşamadan engellendiği aktarıldı.

24.06.2025 02:43

TAHRAN'DA PATLAMA!

İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu. Bölgede hava savunma sistemleri de devreye girdi.

24.06.2025 02:39

NETANYAHU'DAN 'SUS' EMRİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabine toplantısının ardından bakanlara “İran ve son gelişmeler hakkında konuşmama talimatı” verdiği öne sürüldü. Siyasi kabine toplantısının ardından Netanyahu ve güvenlik kabinesinde yer alan bakanların, daraltılmış kabine toplantısına geçtikleri belirtildi.

24.06.2025 02:11

İRAN VE İSRAİL'DEN SES YOK!

İranlı ve İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

24.06.2025 02:10

İSRAİL TEHDİT ETTİ, TAHLİYE EMİRLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında ateşkese varıldığını açıklamasının ardından İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı.

Tahran'ın 6. Bölgesi'nde, kırmızı işaretlenen alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceği belirtildi. Açıklamada, gelecek birkaç saat boyunca bu bölgeden uzak durulması, aksi takdirde güvenliklerinin tehlikeye gireceği belirtilerek, İran halkı tehdit edildi.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce Tahran'ın 7'nci bölgesi için de tahliye uyarısı yayımlamış ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

24.06.2025 02:07

İSRAİL'DEN OLAĞAN ÜSTÜ DÜZENLEME KARARI

İsrail hükümetinin, siber saldırılara karşı bir ay süreyle geçici olarak uygulanacak "olağanüstü düzenleme" kararı aldığı aktarıldı.

24.06.2025 01:47

TRUMP ATEŞKESİ 'HERKESE TEBRİKLER' DİYEREK DUYURDU!

ABD Başkanı Donald Trump, İran - İsrail savaşına ilişkin sosyal medya platformu Truth Social hesabından tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda anlaşmaya varıldığını "herkese tebrikler" diyerek açıkladı.

Savaşın "bu noktada sonlandığının" kabul edileceğini kaydeden Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve takip eden 12. saatte de İsrail'in ateşkes başlatacağını kaydetti. Trump, izleyen 24. saatte de "12 gün savaşının resmi sonunun" dünya tarafından da "selamlanacağını" belirtti.

Her bir ateşkes esnasında diğer tarafın "barışçıl ve saygılı" kalacağını kaydeden Trump, "Her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağı varsayımıyla, ki öyle olacak, her iki ülkeyi, İsrail ve İran'ı, '12 günlük savaş' olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirmek için gereken dayanıklılık, cesaret ve zekaya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, bu savaşın yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaş olabileceğini ifade ederek, "Ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun." açıklamasında bulundu.

24.06.2025 01:22

TRUMP, NETANYAHU'YU UYARACAK!

ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "daha fazla savaş değil, anlaşma istediğini" ileteceğini ileri sürdü. Amerikan "Axios" sitesinin bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Trump'ın şimdiki hedefinin savaşı bitirmek olduğu" aktarıldı. Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya, "Anlaşma istiyoruz ve daha fazla savaş istemiyoruz" mesajı konusunda net olacağı iddia edildi.

