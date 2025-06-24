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Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ambulanslar peş peşe gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ambulanslar peş peşe gitti
Otobüs Kazası, Afyonkarahisar, Trafik Kazası, Yaralı, Ambulans, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü yem yüklü tıra çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Paniğe neden olan  kaza Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü ı tıra arkadan çarptı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ambulanslar peş peşe gitti - 1. Resim

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ambulanslar peş peşe gitti - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ambulanslar peş peşe gitti - 3. Resim

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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