Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ambulanslar peş peşe gitti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü yem yüklü tıra çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Paniğe neden olan kaza Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü ı tıra arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç maddi hasarlı kazaya karıştı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar