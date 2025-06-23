İznik’te feci kaza! Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen feci kazada, otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 30 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Bursa’nın İznik ilçesi Yenişehir istikametinde yaşanan trafik kazası yürekleri dağladı. Edinilen bilgiye göre, 54 AR 239 plakalı tırı kullanan Remzi A. (54) ile karşı yönden gelen 06 AB 8993 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Doğan D. (27), henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta yolcu olarak bulunan Fatih Özcan (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki sürücü Samet Doğan D. ve yolcu Ercan Y. (28) ise ağır yaralandı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, tır ve otomobilin çarpışma anına dair teknik inceleme başlatıldı.