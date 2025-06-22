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Karadeniz'de kuraklık etkisi... Sıcaklar tarımı vurdu, bu üründe fiyatlar uçtu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Kuraklık, Sıcak Hava Dalgası, Buğday, Fiyat Artışı, Tarım, Mısır, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklıklar, tarım ürünlerinde rekolte kayıplarına yol açtı. Buğday fiyatlarında sert yükselişler meydana geldi. Küresel emtia piyasalarında ise soya fasulyesi, mısır ve pirinç fiyatları karışık seyir izledi.

Son dönemde Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, tarım üretimini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle buğdayda beklenen rekolte kayıpları, piyasada fiyatların hızlı yükselmesine sebep oldu. Bölgedeki iklim koşulları yalnızca yerel tarım ekonomisini değil, küresel tahıl piyasalarını da derinden etkiledi.

Chicago Ticaret Borsası’nın verilerine göre, bu hafta soya fasulyesi fiyatları Çin’in rekor ithalatı ve ihracat beklentileriyle artış gösterdi ancak haftanın ikinci yarısında kar satışlarının etkisiyle yatay seyretti. Mısır fiyatları yüzde 2,5 oranında yükselirken, buğday fiyatlarında yüzde 5,5 gibi önemli bir artış yaşandı. Buna karşılık pirinç fiyatları yüzde 1,7 oranında geriledi.

Sıcaklıklar tarımı vurdu! Karadeniz'de kuraklık etkisi, bu üründe fiyatlar uçtu - 1. Resim

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARZ-TALEP DENGESİNİ BOZUYOR

Küresel üretim endişeleri ve Karadeniz Bölgesi’ndeki kuraklık uyarıları, buğday fiyatlarındaki yükselişi tetikleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Avrupa’daki rekolte düşüşü beklentileri de fiyatların küresel ölçekte yükselmesinin önünü açıyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle tarım ürünlerinde arz-talep dengesinin bozulduğunu ve bu durumun fiyatlarda volatiliteyi artırdığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde benzer iklim risklerinin tarım sektörünü daha fazla etkileyebileceği uyarısı yapılıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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