Günde 80 bin adet üretiliyor! Geliri burslara aktarılıyor, çölyak hastalarına da hitap ediyor

Antalya Kepez’de günlük 80 bin ekmek üreten belediye iştiraki fırın, ilçe halkının temel gıda ihtiyacını karşılıyor. Elde edilen gelirle öğrencilere burs desteği sağlanırken, glutensiz ürünlerle çölyak hastalarına da alternatif sunuluyor.

Antalya’nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren ekmek fabrikası, günlük ortalama 80 bin ekmek üretimiyle hem ilçe halkının temel gıda ihtiyacını karşılıyor hem de çeşitli sosyal destek mekanizmalarına kaynak sağlıyor.

Kepez Belediyesi iştiraki olan fırın işletmesi, klasik beyaz ekmeğin yanı sıra tam buğday, çavdar, siyez ve kepekli gibi farklı unlu mamuller üretiyor. Fabrikada ayrıca roll, sandviç, hamburger ve tost ekmeği gibi ürünler de bulunuyor.

GLUTENSİZ ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle çölyak hastalarına yönelik glutensiz ekmek üretimi de yapılırken, bu ürünlerin ilçe genelinde alternatif bir beslenme seçeneği sunduğu aktarılıyor. Üretim, gıda mühendislerinin denetiminde ve hijyen standartlarına uygun makinelerle gerçekleştiriliyor.

Elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine destek ve öğrencilere burs imkanı sağlandığı belirtiliyor. Üretim sürecinde gıda güvenliği ve kalite standartlarının öncelikli olduğunu ifade ediliyor.