Antalya'da şoke eden manzara: İki evden 8 kamyon çöp çıktı!

Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Haziran 2025 15:55 - Güncelleme: 22 Haziran 2025 16:04 - Güncelleme:

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, kötü koku şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde iki evden toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla temizlik başlatılan Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerindeki evlerde, belediye ekipleri tarafından çöpler temizlendi ve ardından ilaçlama yapıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde temizlenen iki evden 8 kamyon çöp çıktı. Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na, Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerinde iki ayrı daireden kötü kokuların geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Kuruldan çöplerin bulunduğu dairelerin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adreslere Kepez Belediyesi ekipleri sevk edildi. TOPLAMDA 8 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI Temizlik çalışması başlatan ekipler, Kuzeyyaka Mahallesi'nde 62 yaşındaki F.K'ya ait evden 4 kamyon, Gündoğdu Mahallesi'nde 79 yaşındaki İ.I'nın evinden 4 kamyon olmak üzere 8 kamyon çöp çıkardı. Evler çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı. Evlerden çıkartılan atıklar ise şehir çöplüğüne taşındı. İlgili Haber 15 Temmuz'da başlıyor! Yere çöp atana 2 bin 953 lira ceza kesilecek

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir