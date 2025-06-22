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Antalya'da şoke eden manzara: İki evden 8 kamyon çöp çıktı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;da şoke eden manzara: İki evden 8 kamyon çöp çıktı!
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kötü koku şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde iki evden toplam 8 kamyon çöp çıkarıldı. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla temizlik başlatılan Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerindeki evlerde, belediye ekipleri tarafından çöpler temizlendi ve ardından ilaçlama yapıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde temizlenen iki evden 8 kamyon çöp çıktı.

Antalya'da şoke eden manzara: İki evden 8 kamyon çöp çıktı! - 1. Resim

Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na, Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerinde iki ayrı daireden kötü kokuların geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Kuruldan çöplerin bulunduğu dairelerin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adreslere Kepez Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Antalya'da şoke eden manzara: İki evden 8 kamyon çöp çıktı! - 2. Resim

TOPLAMDA 8 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Temizlik çalışması başlatan ekipler, Kuzeyyaka Mahallesi'nde 62 yaşındaki F.K'ya ait evden 4 kamyon, Gündoğdu Mahallesi'nde 79 yaşındaki İ.I'nın evinden 4 kamyon olmak üzere 8 kamyon çöp çıkardı. Evler çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı. Evlerden çıkartılan atıklar ise şehir çöplüğüne taşındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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