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15 Temmuz'da başlıyor! Yere çöp atana 2 bin 953 lira ceza kesilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 Temmuz&#039;da başlıyor! Yere çöp atana 2 bin 953 lira ceza kesilecek
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde Belediyesi, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek için dikkat çeken bir karara imza attı. Belediye 15 Temmuz'dan itibaren yere çöp atanlara 2 bin 953 lira ceza kesecek. 

Şehrin çevresel geleceğini tehdit eden önemli bir sorun olan bilinçsiz çöp atma alışkanlığına karşı Niğde Belediyesi yaptırım kararı aldı. Alınan karara göre cadde, yol, park, yeşil alanlar ve kamuya ait yerleri kirletenlere 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanacak.

15 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR 

Niğde’nin, birçok şehre göre daha temiz bir şehir olduğunu vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kararla ilgili yaptığı açıklamada amacın vatandaşları cezalandırmak değil, farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Özdemir, "Çevremize baktığımızda aslında Niğde daha temiz bir şehir. Bunda hem vatandaşlarımızın hem de çalışanlarımızın duyarlılığı önemli bir etken. Ancak çevreyi kirletenlere karşı da adaletli davranmak adına cezai işlemleri başlatmak zorundayız. Şu anda farkındalık çalışmaları kapsamında sosyal medya ve billboardlar üzerinden yoğun bir bilgilendirme yapıyoruz. 15 Temmuz’a kadar duyurular sürecek ve ardından cezaların net bir şekilde uygulanacak" dedi.

15 Temmuz'da başlıyor! Yere çöp atana 2 bin 953 lira ceza kesilecek - 1. Resim

1.200 BELEDİYE PERSONELİ SAHADA TAKİPTE OLACAK

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün yanı sıra, belediyeye bağlı tüm personelin çevreyi kirletenleri tespit konusunda görevli olacağını açıklayan Özdemir, "Zabıta üniforması olması şart değil. 1.200 belediye çalışanımız var. Görülen kirlilik anında fotoğraflanarak zabıtaya bildirilecek. Amacımız ceza kesmek değil, toplumsal alışkanlığı değiştirmek" diye konuştu.

15 Temmuz'da başlıyor! Yere çöp atana 2 bin 953 lira ceza kesilecek - 2. Resim

YENİ KAMERA SİSTEMLERİYLE DENETİM GÜÇLENİYOR

Özdemir, "Belediyeye ait kamera sistemlerinin sayısı da artırılıyor. Çocuk parklarında tamamlanan kamera kurulumlarının yanı sıra, ana caddelere de yeni kameralar yerleştirilecek. KGYS sisteminin entegre edilip edilmeyeceği ise ilgili kurumlarla yapılacak görüşmeler sonrası netleşecek" diyerek, "Niğde’nin temizliği sadece belediyenin değil, tüm halkımızın ortak sorumluluğudur. Her birey çevresine saygı göstererek şehrini temiz tutmalıdır" diyerek vatandaşların da desteğini istedi.

Ceza uygulamasının bilinçsiz çöp atma alışkanlığını kırmak için oldukça etkili olacağına inanan vatandaşlar da para cezasının faydalı olacağını söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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