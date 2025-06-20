Litresi 60 liraya koşuyor! Benzin ve motorine çok büyük bir zam daha

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle son 1 haftada 4 kez zamlanan akaryakıta bir çifte zam daha geliyor. Benzin ve motorindeki toplam fiyat artışı yaklaşık 5 lira olacak. Akaryakıtın litresi bazı şehirlerde 57 lira sınırına çıkacak. İşte detaylar...

Orta Doğu'da yaşanan gerilim petrol fiyatlarını da vurdu. İsrail-İran savaşının başlamasıyla brent petrolün varil fiyatında 10 dolarlık yükseliş oldu. Bu gelişme ise Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansıdı.

1 HAFTADA 4 KEZ ZAMLANDI

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam gelmişti.

BENZİN VE MOTORİNE ÇOK BÜYÜK ZAM GELİYOR

1 haftada akaryakıt fiyatları 4 kez zamlanırken, şimdi ise akaryakıta çok büyük bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 3.30 TL artacak.

LİTRESİ 60 LİRAYA KOŞUYOR

Zammın ardından motorinin litresi Doğu'daki bazı şehirlerde 57 lira sınırına, benzinin litresi ise 54 lira sınırına çıkacak.

20 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI