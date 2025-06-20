Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Litresi 60 liraya koşuyor! Benzin ve motorine çok büyük bir zam daha

Litresi 60 liraya koşuyor! Benzin ve motorine çok büyük bir zam daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle son 1 haftada 4 kez zamlanan akaryakıta bir çifte zam daha geliyor. Benzin ve motorindeki toplam fiyat artışı yaklaşık 5 lira olacak. Akaryakıtın litresi bazı şehirlerde 57 lira sınırına çıkacak. İşte detaylar...

Orta Doğu'da yaşanan gerilim petrol fiyatlarını da vurdu. İsrail-İran savaşının başlamasıyla brent petrolün varil fiyatında 10 dolarlık yükseliş oldu. Bu gelişme ise Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansıdı. 

1 HAFTADA 4 KEZ ZAMLANDI

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam gelmişti. 

Litresi 60 liraya koşuyor! Benzin ve motorine çok büyük bir zam daha - 1. Resim

BENZİN VE MOTORİNE ÇOK BÜYÜK ZAM GELİYOR

1 haftada akaryakıt fiyatları 4 kez zamlanırken, şimdi ise akaryakıta çok büyük bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 3.30 TL artacak.

Litresi 60 liraya koşuyor! Benzin ve motorine çok büyük bir zam daha - 2. Resim

LİTRESİ 60 LİRAYA KOŞUYOR 

Zammın ardından motorinin litresi Doğu'daki bazı şehirlerde 57 lira sınırına, benzinin litresi ise 54 lira sınırına çıkacak. 

20 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa49,9951,3925,09
İstanbul Anadolu49,8451,2724,49
Ankara50,6652,2424,99
İzmir50,9952,5924,94

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Keneler çevresini sarıp üzerine çıktı! Vatandaş tarladan nasıl kaçacağını şaşırdıHamaney'in bir numaralı ismi Ali Şemhani'den açıklama geldi! Öldüğü iddia edilmişti "zafer günü yakın" dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha - EkonomiKıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdilerFaiz düşecek, dolar sert yükselecek! Deutsche Bank yıl sonu tahminlerini açıkladı - EkonomiDeutsche Bank yıl sonu tahminlerini açıkladıİstanbul’da konut satışı en çok artan ve azalan 5 ilçe! Deprem sonrası mayıs verileri geldi - Ekonomiİstanbul’da konut satışı en çok artan ve azalan 5 ilçeMerkez ‘sabit’ durdu, mevduat yatırımcısı nefes aldı! 1 milyon TL'nin getirisi zirvede... - EkonomiMerkez ‘sabit’ durdu, mevduat yatırımcısı nefes aldı!İhtiyaç kredisi hacminde yeni rekor! 125 bin TL’nin geri ödemesi düştü - Ekonomiİhtiyaç kredisi hacminde yeni rekor!Petrol fiyatları zirveden döndü! Düşüş sürecek mi? ABD’li banka uyardı - EkonomiPetrol fiyatları zirveden döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...