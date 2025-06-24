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Kolombiya'da büyük operasyon! Alıkonulan askerler kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kolombiya&#039;da büyük operasyon! Alıkonulan askerler kurtarıldı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kolombiya'da 22 Haziran’da alıkonulan 57 asker, ordunun düzenlediği operasyon sonucu sağ olarak kurtarıldı.

Ulusal basında yer alan habere göre, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının etkin olduğu Cauca yönetim bölgesine bağlı El Plateado kırsalında "Adalet Operasyonu" adı verilen bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

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Operasyonda 22 Haziran’da alıkonulan 57 asker özgürlüklerine kavuşurken, 20'nin üzerinde şüpheli gözaltına alındı.

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun ordu ve polis güçlerinin ortak çalışması sonucu başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yetkililer, askerlerin kaçırılmasından FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı Carlos Patino grubunu sorumlu tuttu.

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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