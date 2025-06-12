Kolombiya kabusu yaşadı! Kent meydanında peş peşe bombalı saldırılar gerçekleşti

Kolombiya'nın Cali kentindeki Plaza de San Francisco Meydanı’nda, Ulusal Polis binasını hedef alan üç bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Korkunç saldırı, Kolombiya'nın Cali kentindeki Plaza de San Francisco Meydanı’nda gerçekleşti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Ulusal Polis binasını ve savunmasız mahallelerdeki ticari alanları hedef alan patlamalarda üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın ardından yetkililer, kamu düzenini sağlamak amacıyla harekete geçti. Öte yandan, binlerce hükümet destekçisi, Kongre tarafından reddedilen iş reformu tasarısını savunmak üzere aynı meydanda toplandı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun da mitinge katılarak bu anı halk oylamasına dönüştürme çağrısı yapması ve milletvekillerine tasarıyı yeniden değerlendirmeleri için çağrıda bulunması bekleniyor.