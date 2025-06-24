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New York'u kasırga vurdu! Zarar büyük, can kayıpları arttı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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New York&#039;u kasırga vurdu! Zarar büyük, can kayıpları arttı...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin North Dakota ve New York eyaletlerinde hafta sonu etkili kasırgalar sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'deki kasırgaların bedeli ağır oldu, hem North Dakota hem de New York'u vurdu. Cass İlçe Şerifi Jesse Jahner, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu etkili olan kasırgaların oluşturduğu zayiatı açıkladı.

Jahner, North Dakota'ya bağlı Enderlin kasabası civarında yaşları 70 ila 80 arası 3 kişinin öldüğünü bildirdi. Oneida İlçesi Şerif Ofisi açıklamasına göre, New York'un Clark Mills bölgesinde, 6 yaşında ikiz kardeş dahil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. 

ZARAR ÇOK BÜYÜK! AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ, VAGONLAR DEVRİLDİ

ABD hükümetine bağlı Ulusal Hava Durumu Servisi yetkilisi Jacob Spender, kasırgaların çok sayıda ağacı kökünden söktüğünü, tren vagonlarını devirdiğini ve evlere zarar verdiğini belirtti.

Kasırgaların hızının bazı noktalarda saatte 160 kilometreyi aştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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