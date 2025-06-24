Nijer'de namaz sonrası toplanan cemaat hedef alındı: 71 ölü

Nijer'in Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 71 sivil hayatını kaybederken en az kişi de yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, önceki gün Tillaberi'deki Manda köyü kimliği belirsiz silahlı terör örgütü üyelerince saldırıya uğradı.

71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Namaz sonrası cami avlusunda toplanan cemaatin hedef alındığı saldırıda 71 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

MART AYINDA GERÇEKLEŞEN TERÖR SALDIRISINDA 44 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bölgede mart ayında da Fambita köyündeki bir cami cuma namazı sırasında saldırıya uğramış ve olayda 44 kişi ölmüştü.Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor. Söz konusu sınır hattı, 2017'den bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin sık sık saldırısına uğruyor.