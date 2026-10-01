Pastofino'da hedef 300 şube ve Avrupa! Makarna 'fast food'una 1 milyon dolar yatırdı

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilal Suerdem, taze makarna markası Pastofino ile hızlı yemek sektörüne adım attı. İlk restoranını KoruFlorya AVM'de açan ve 1 milyon dolarlık yatırımla yola çıkan marka, franchise bedeli almayacak. Pastofino, 2028 sonuna kadar 300 şubeye ulaşmayı ve Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye'nin Fast Food Haritası araştırmasına göre toplumun yüzde 72'si 'fast food'u restoranda ya da sipariş vererek tüketirken, dünyada yaygın olarak tüketilen taze makarna da Türkiye'nin hızlı servis segmentine giriyor. Bu boşluğa odaklanan bir iş modeliyle yola çıkan hazır giyim markası Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilal Suerdem, tarafından kurulan ve danışman şefliğini Murat Bozok'un üstlendiği Pastofino markası, ilk restoranını KoruFlorya AVM'de açtı.

Her gün restoranda kullanacakları makarnaları İtalya'dan getirilen makinelerle üreteceklerini, sosların da markanın kendi reçeteleriyle, katkı maddesi kullanılmadan hazırlanacağını ifade eden Suerdem, ilk etapta 1 milyon dolar yatırım yaptıklarını, kendi yatırımlarıyla ikisi bu yıl olmak üzere dört restoran açacaklarını söyledi.

AÇILIŞA ÖZEL MENÜ FİYATLARI 169 TL'DEN SATIŞTA OLACAK

2027'de Türkiye genelinde franchise ve şirket mağazalarının yayılım yılı olacağını anlatan Suerdem “İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır'da 2027 sonuna kadar 50 franchise şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. 2028 sonunda ise toplamda 300 franchise şubeye ulaşmayı ve Almanya ile Yunanistan başta olmak üzere Avrupa pazarına açılmayı planlıyoruz. Açılışa özel ise menü fiyatlarımızı kampanyalı şekilde 169 TL'den satışa sunuyoruz.” dedi.

Suerdem ayrıca, franchise bedeli almayacaklarını kaydetti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala