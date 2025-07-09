Pegasus'tan yeni kampanya! İndirimli biletler satışta

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 14:44 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 14:48 - Güncelleme:

Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus, yurt dışı uçuşlarına yönelik yeni bir kampanyaya imza attı. 50 bin bilet 11 euro + vergi ile satılacak. İşte detaylar...

Pegasus'tan yeni bir indirim kampanyası geldi. Havacılık devi yurt dışı biletlerini 11 euro + vergi ile satışa sundu. KAMPANYA YARIN BİTECEK 9-10 Temmuz tarihleri arasında satılacak olan biletlerin seyahat tarihi 1 Eylül - 25 Ekim arasında olacak. 50 BİN BİLET SATILACAK Kampanya kapsamında 50 bin bilet satışa sunulacak. Biletler ise Pegasus'un internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin