Petrol 90 doları aştı! Akaryakıt fiyatı artacak mı?

Orta Doğu’da İsrail-İran geriliminin tırmanması ve OPEC+ Grubunun üretim kesintilerine devam etme kararı alması petrol fiyatlarını yükseltiyor. Brent petrolün varil fiyatı son bir haftada %7,5 artarak 91 dolara çıktı. Gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Piyasalarda, benzin ve motorin litre fiyatlarında artış beklentisi oluşmaya başladı. Son fiyatlara göre kurşunsuz benzin 43,49 TL ve motorin 42,08 TL’den satılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Petrol fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren Brent petrolün varil fiyatında yükseliş devam ederken, rakamlarda kritik 90 dolar eşiği de aşıldı. Yaklaşık bir hafta önce 27 Mart işlemlerinde 84,60 dolar seviyesinde bulunan petrol, bugün 91,06 doları test ederek son 6 ayın en yüksek seviyelerine doğru hareketlendi. Jeopolitik risklerden kaynaklanan bu ivmelenme ile bir haftalık fiyat artışı yaklaşık yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR

-Bu hafta çarşamba günü online toplantı gerçekleştiren OPEC+ üyeleri, daha önce mutabık kaldıkları günlük 2,2 milyon varillik arz kesintisi kararını, haziran sonuna kadar sürdürme kararında mutabık kaldı.

-İsrail’in, dünyada gelen bütün tepkilere rağmen Gazze’ye saldırılarını sürdürmesi ve Refah kentine de askeri operasyonda ısrarlı olması, jeopolitik riskleri artırıyor.

-Yine İsrail’in geçtiğimiz günlerde Suriye’deki İran Konsolosluğunu hedef alması ve ardından İran tarafından gelen gerilimi artıcı sözler, petrol fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor.

-Yemen'de İran destekli Husiler, akaryakıt sevkiyatı için kullanılan Kızıldeniz'de gemileri vurmaya devam ediyor. Bu arada ABD de, Husilere ait hedeflere operasyonlarını sürdürüyor.

-Rusya'da, Ukrayna savaşı sırasında hasar gören petrol rafinerilerinde üretim azalıyor. Küresel arzın da bundan bir miktar negatif etkilenmesi bekleniyor.

AKARYAKI FİYATLARI ARTACAK MI?

Son yaşanan fiyat gelişmeleri üzerine içeride de gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Henüz fiyatlarda yükseliş yaşanmasa da, Brent petroldeki hareketliliğin pompaya yansıması yönündeki beklentiler artıyor. Son fiyatlara göre; İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 43,49 TL ve motorinin litre fiyatı 42,08 TL’den satılıyor.