Petrol üretiminde tarihi bir süreçten geçen Türkiye'de Gabar farkı dikkat çekti

Türkiye'de günlük petrol üretimi 107 bin 621 varile ulaştı. 47 bin 58 varil günlük petrol üretimi ile Türkiye'de çıkarılan petrolün yarısı Şırnak Gabar Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'de günlük petrol üretiminde yeni rekora ulaşıldığını belirtti. Türkiye genelinde günlük ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaşıldığını Şırnak Gabar'da ise günlük üretimin 47 bin 58 varile ulaşıldığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklama, Bakanlığın petrol ve doğal gazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamda bu ay petrol ve doğal gazda günlük üretim rekorları kırıldı.

TÜRKİYE PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Alparslan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğal gazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, “Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık.” İfadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, “15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu” dedi.

GABAR'DAN PETROL AKIYOR

Akçay Köyü sakinlerinden Ramazan Yılmaz isimli vatandaş, TPAO tarafından Gabar Dağı'nda bir kuyuda günlük 700 varil ile başlayan petrol üretimin bugün 2 bin, 2 bin 500 varile ulaştığını belirterek, TPAO'nun bölge gençleri için iş istihdam alanlarını açmalarını talep ettiklerini ifade ederek, “2009-2020'de yaptıkları çalışmalarda, sismik çalışmalarında ilk petrolü Gabar Dağı Esma Çevik-1 olarak keşif ettiler. 4-5 yıl içerisinde 30-40 kuyudan başlıyorlar. Akçay Köyü olarak mutluyuz, sevinçliyiz petrolün bizim köyden çıkmasından dolayı. Petrol bugün ülkemize bir faydası var. ülke ekonomimiz yükseliyor petrol sayesinde. Gençlerin de talebi var. İş sahaları, iş istihdamı açılsa. Gençler mevsimlik işçi olarak Manisa gibi yerlere gideceklerine bu gün kendi kapılarının önünde Türkiye Petrolleri büyük sahalar açtılar. Kendi kapılarının önünde, evlerinde, kendi dağlarında çalışmak istiyorlar.

Eskiden bölge barut kokuyordu. Bugün ise petrol kokuyor. Bu konuda da çok mutluyuz. Gidemediğimiz yerlere rahatlıkla gidebiliyoruz petrol sayesinde. Aşamadığımız dağlara yol açtılar kuyular için, her şey için. Daha güzel hayvancılık yapabiliyoruz. Ulaşamadığımız yerlere ulaşabiliyoruz. Bugün ülke ekonomisi olarak petrolün Türkiye faydasının dokunacağını, bu gidişle de varil sayıları her geçen gün artıyor. Her kuyu daha çok sevinçli, daha müjdeli bir haber ile geliyor. 700 varil ile başlayan kuyudan şuan 2 bin, 2 bin 500 varil veriyor. Biz bunları duydukça seviniyoruz. Dediğim gibi bize burada iş sahaları açılması, istihdam olması bölgenin de daha fazla tanınıp turizme ve dışarıdan gelen misafirlere açık olmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.