Galatasaray'ın yeni sponsoru AHL Pay nedir, ne işe yarar?

Galatasaray'ın yeni sponsoru AHL Pay, son dönemde dikkat çeken bir finansal teknoloji markası olarak karşımıza çıkıyor. Peki, AHL Pay nedir ve ne gibi hizmetler sunar?

Galatasaray Kulübü, elektronik para kuruluşu AHL Pay ile futbol takımının forma şort sponsorluğu için bir imza töreni düzenledi.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen bu törene, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı ve AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin katıldı.

Galatasaray ile olan sponsorluk anlaşmasından sonra taraftarlar AHL PAY nedir? sorularını sormaya başladılar. İşte tüm detaylar...

AHL Pay, Ahlatcı Holding'in iştiraklerinden biri olan Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ tarafından sunulan bir finansal hizmetler markasıdır.

AHL PAY NE İŞE YARAR?

AHL Pay, geniş ürün yelpazesi ile hem bireysel hem de ticari müşterilere hizmet vermektedir. Bireysel kullanıcılar için; cüzdan, para transferi, fatura ödeme, ön ödemeli kart gibi hizmetleri AHL Pay mobil uygulaması üzerinden sunar.

Ayrıca, ticari ve kurumsal müşterilere yenilikçi ödeme çözümleri sunan AHL Pay, özellikle kuyumculuk sektöründe AltınPOS ile müşterilerine kolaylık sağlıyor.

AHL PAY NEDİR?

AHL Pay, Ahlatcı Holding'in bir parçası olarak faaliyet gösteren Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ tarafından geliştirilen bir finansal hizmet markasıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 6493 sayılı kanun kapsamında yetkilendirilmiş olan bu kuruluş, bireysel ve ticari müşterilerine çeşitli finansal çözümler sunmaktadır.

AHL PAY NE İŞ YAPIYOR?

AHL Pay, sanal POS hizmeti ile e-ticaret sektöründeki firmalara da hizmet sunmakta ve CepPOS ürünü ile mobil cihazları POS cihazına dönüştürmektedir. Ayrıca, BenimFaturam.com.tr platformu üzerinden tüm kurum faturalarının taksitli ödenebilmesine ve nakit iade alınabilmesine imkan tanır.

Finans sektöründeki dijital dönüşüme hızla uyum sağlayan AHL Pay, güçlü altyapısı ve geniş kaynaklarıyla müşterilerine yenilikçi ve güvenli finansal çözümler sunmaya devam ediyor. Galatasaray’ın yeni sponsoru olarak da adını daha geniş kitlelere duyurmayı başaran AHL Pay, finansal teknoloji alanında lider markalardan biri olma yolunda ilerliyor.