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Galatasaray ile AHL Pay arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Galatasaray ile AHL Pay arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray Kulübü ile elektronik para kuruluşu AHL Pay arasında futbol takımı forma şort sponsorluğuna ilişkin imza töreni düzenlendi.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin katıldı.

Başkan Özbek, sponsorluk anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "AHL Pay, bundan sonra formalarımızın şortlarında yer alacak. Elektronik paranın kullanım alanı ülkemizde büyümeye devam ediyor. İşbirliğimizin de büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Onların verdiği katkıyla Galatasaray, daha büyük başarılara ulaşacak. Buna da inancım tam." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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