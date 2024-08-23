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Haberler > Spor > Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten kaptanlığının aldığını açıklayan Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten kaptanlığının aldığını açıklayan Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığının alındığını açıklaması hakkında konuştu. Galatasaray'ın hizmet eden herkesin değerini bildiğini belirten Özbek, "Transfer dönemi bitmedi. Bu süreçte yapılar değişir. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sponsorluk Anlaşması İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi play-off elemeleri hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Özbek, "Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yanına bile yaklaşamadığı yerde, Şampiyonlar Ligi’nde yine biz olacağız." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten kaptanlığının aldığını açıklayan Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı açıklama - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KAPTANLIĞI NEDEN ALINDI?

Gazeteciler basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığının alındığını açıklamasını sordu.

Özbek yaptığı konuşmada, "Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezon değişiyor. Yeni transfer geliyor. Ayrılan oyuncular oluyor. Transfer sürecinde kaptanlarda değişiklikler yapılabiliyor. Galatasaray forması o kadar değerli ki; bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek ve bir kaptan gibi sahada 11 kaptan varmış gibi Galatasaray'a hizmet etmek zorundadır. Bugün yaşananlar daha sezonun başında, gelecek-gidecek oyunların olacağı, transfer dönemi bitmedi. Takımın yapısı tam olarak bitmedi. Bu tartışmaların buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Kimse bu konu hakkında endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten kaptanlığının aldığını açıklayan Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı açıklama - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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