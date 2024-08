Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı elinden alındı mı? İlk açıklama geldi

Galatasaray'ın Young Boys ile karşı karşıya geldiği maçta Muslera sakatlandı ve ikinci yarıya çıkamadı. Uruguaylı kalecinin yokluğunda kaptanlık pazubentini Kerem Aktürkoğlu yerine Mauro Icardi'nin takması dikkat çekmişti. Milli futbolcu konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasarayü, deplasmanda Young Boys ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-2 mağlup ayrılırken, ilk yarının son dakikalarında Muslera'nın sakatlanması herkesi korkuttu.

Uruguaylı kaleci ikinci yarıda takımını yalnız bırakırken, kaptanlık pazubentini ise Icardi'ye teslim etti. Galatasaray'da ikinci kaptanlık görevi yapan Kerem Aktürkoğlu'nun pazubenti takmaması kafaları karıştırmıştı.

Milli futbolcu sosyal medya hesabından bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı.

"SORUMLULUK ALMAYA DEVAM EDECEĞİM..."

Kaptanlık bandı olmadan da sorumluluk almaya devam edeceğini ifade eden Kerem, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu ünvanı hakkıyla taşımaya çalıştım.

Galatasaray’a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü.

Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." ifadelerini kullandı.