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Premier Lig'in yıldızı için Galatasaray devreye girdi! Ayrılık kararı almıştı...

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Premier Lig&#039;in yıldızı için Galatasaray devreye girdi! Ayrılık kararı almıştı...

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen deneyimli yıldızın süre bulamadığı için ayrılmak istediği ifade edilirken, en ciddi tekliflerden birinin ise sarı-kırmızılılar tarafından yapıldığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 3-2 yenilerek turu İstanbul'a bıraktı. 

Premier Lig'in yıldızı için Galatasaray devreye girdi! Ayrılık kararı almıştı... - 1. Resim

Bir yandan Devler Ligi biletini kovalayan Aslan, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TAKIMDAN AYRILMAYA KARAR VERDİ

Yaz transfer döneminde; Batshuayi, Sara ve Jelert ile kadrosunu güçlendiren Cimbom, fırsat transferleri için de yoğun mesai harcıyor.

Premier Lig'in yıldızı için Galatasaray devreye girdi! Ayrılık kararı almıştı... - 2. Resim

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'dan ayrılmaya hazırlanan Kieran Trippier'i gözüne kestirdi.

İngiliz basınından Times'ta yer alan habere göre deneyimli sağ bek, şans bulamadığı için İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldı.

Premier Lig'in yıldızı için Galatasaray devreye girdi! Ayrılık kararı almıştı... - 3. Resim

Newcastle United'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki sağ bek için en ciddi adaylardan biri Galatasaray.

Premier Lig'in yıldızı için Galatasaray devreye girdi! Ayrılık kararı almıştı... - 4. Resim

2021/22 sezonunun devre arasında Newcastle United'a transfer olan İngiliz yıldızı, Atalanta ve Everton da istiyor.

Premier Lig'in yıldızı için Galatasaray devreye girdi! Ayrılık kararı almıştı... - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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