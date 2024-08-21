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Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber! İkinci yarıya çıkamadı

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Galatasaray&#039;a Muslera&#039;dan kötü haber! İkinci yarıya çıkamadı

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber geldi. İlk yarının son dakikalarında sakatlanan Uruguaylı file bekçisi, ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştı.

Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber! İkinci yarıya çıkamadı - 1. Resim

İsviçre'deki zorlu mücadeleye ev sahibi iyi başladı. Henüz 3. dakikada Monteiro ile öne geçen Young Boys, 44. dakikada Monteiro ile farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber! İkinci yarıya çıkamadı - 2. Resim

Karşılaşmada ilk 45 dakikanın son saniyelerinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli kalecisi Muslera, ceza sahasında rakibiyle çarpıştı. O pozisyondan sonra hakem ilk devreyi bitirirken, Uruguaylı yıldızın tedavisi sahada yapıldı.

Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber! İkinci yarıya çıkamadı - 3. Resim

Muslera ikinci yarıya çıkamazken yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Düzenleyen:  - Spor
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