Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Azubuike ile yollar ayrıldı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı