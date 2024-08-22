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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Azubuike ile yollar ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor&#039;da Azubuike ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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