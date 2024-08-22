İstanbul'da otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

İstanbul trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy'dan acı haber geldi. Peksoy tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu hastanede tedavi altında olan polis memuru Mustafa Peksoy'dan acı haber geldi. Peksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TRAFİK DENETİMİ SIRASINDA ARAÇ ÇARPTI

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı.

Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

VATAN'DA TÖREN DÜZENLENECEK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.

ŞEHADET HABERİ KAHRAMANMARAŞ'A GİTTİ

Şehidin Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, Peksoy'un babası Yusuf Peksoy ve kardeşlerine şehadet haberini verdi.

Polis memuru Mustafa Peksoy'un babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis Mustafa Peksoy için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şehide rahmet, kederli ailesine, Emniyet Teşkilatına ve Türk Milletine baş sağlığı dileyen Yerlikaya şunları kaydetti:

"Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa PEKSOY 19.08.2024 tarihinde uygulama noktasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."