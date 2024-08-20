Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! EYP infilak etti, Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi X hesabından, şehit Önk için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 3 Ağustos tarihinde BTÖ mensupları tarafından önceden döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.

MHP'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi X hesabından, şehit Önk için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

MHP tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 Ağustos 2024 tarihinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin ÖNK'e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.