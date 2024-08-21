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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit asker Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Şehit asker Önk&#039;ün ailesine başsağlığı mesajı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılıp daha sonrasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesini arayarak başsağlığı diledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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