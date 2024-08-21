Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit asker Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılıp daha sonrasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı