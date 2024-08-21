Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit asker Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılıp daha sonrasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesini arayarak başsağlığı diledi.