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İmzalar atıldı! İşte Gökhan Ünal'ın yeni adresi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İmzalar atıldı! İşte Gökhan Ünal&#039;ın yeni adresi
Futbol, Gökhan Ünal, Teknik Direktör, TFF 3. Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Teknik Direktör Gökhan Ünal ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Gökhan Ünal oldu.

Kayserispor’un efsane oyuncusu Gökhan Ünal, Ferhat Timoçin ile yolların ayrılmasının ardından bu kez teknik direktör olarak Kayseri’ye döndü.

İmzalar atıldı! İşte Gökhan Ünal'ın yeni adresi - 1. Resim

"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gökhan Ünal. Kral evine bu kez teknik direktör olarak dönüyor. Şampiyonluk için çıktığımız bu yolda teknik direktörlük görevi için şehrimizin efsanelerinden Gökhan Ünal ile anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Anlaşmanın hem Gökhan Ünal'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Sonu şampiyonluk olsun!" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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