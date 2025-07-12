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Haberler > Ekonomi > Beyaz altında hasat başladı! Yerin 7 metre altından çıkarılıyor, içerisinde 84 mineral var

Beyaz altında hasat başladı! Yerin 7 metre altından çıkarılıyor, içerisinde 84 mineral var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beyaz altında hasat başladı! Yerin 7 metre altından çıkarılıyor, içerisinde 84 mineral var
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta yerin 7 metre altından çıkarılan tuzlu suyun yüzeye taşınmasıyla üretilen Fadlum tuzunda hasat başladı. "Beyaz altın" olarak bilinen ve 2 asırdır aynı yöntemle üretilen Fadlum tuzunun içerisinde 84 mineral bulunuyor. Tuzu kullananlar tansiyona da zarar vermediğini ve vücutlarının daha dinç olduğunu söylüyor.

Sivas Merkez ilçeye bağlı Tepeönü köyünde yaklaşık 200 yıldır geleneksel yöntemlerle üretilen ve sağlıklı olduğu kabul gören Fadlum tuzu hasadı başladı. Yerin 7 metre altından çıkarılan tuzlu kaynak suyunun yüzeye taşınmasıyla başlayan üretim sürecinde, su yaklaşık 100 ayrı havuzda bekletiliyor. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte havuzlardaki su buharlaşıyor ve tuz tabakası dibe çöküyor. Yüzeyde oluşan kristalize tuzlar, çalışanlar tarafından büyük bir titizlikle toplanıyor. Katkı maddesi içermeyen ve tamamen doğal yollarla üretilen Fadlum tuzu, çuvallandıktan sonra satışa sunuluyor. İçerisinde insan vücudu için gerekli olan 84 farklı mineral barındıran bu tuzun sağlık açısından ise önemli bir kaynak olmasıyla dikkat çekiyor.

Beyaz altında hasat başladı! Yerin 7 metre altından çıkarılıyor, içerisinde 84 mineral var - 1. Resim

"ŞEHİR İÇİNE VE DIŞINA GÖNDERİYORUZ"

Köy sakini Yunus Yılmaz, çıkan suyun yüzde 24’ü tuz olduğu için geri kalan yüzde 76’lık bölümünün buharlaştığını ve geride tuzun kaldığını belirterek, "Tabii doğal olduğu için üretimlere bizim çok bir müdahalemiz yok. Yaz aylarında başlayarak, Eylül ve Ekim sonlarına kadar devam eder. Normal yer altı sularının kaya tuzuna eritip yüzeye tuzlu su olarak çıkmasıyla oluşan bir suyumuz var. Gördüğünüz gibi havuzlara bırakıyoruz. Yaz mevsiminde buharlaşmadan dolayı oluşan bir etkinlik. Çıkan suyun yüzde 24’ü tuz olduğu için geri kalan yüzde 76’lık bölümü buharlaşıyor ve tuz kalıyor. Keşan ile üretimini yapıp tamamlıyoruz. Daha sonra paketleyip müşterinin ihtiyacına göre şehir içi ve şehir dışı gönderiyoruz" dedi.

Beyaz altında hasat başladı! Yerin 7 metre altından çıkarılıyor, içerisinde 84 mineral var - 2. Resim

"TUZU ALANLAR TEKRAR ALMAK İSTİYOR"

Amaçlarının insanlara doğal tuz yedirmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Tuzumuz kaynak olarak tatlı suyun kaya tuzunu eritmesi ile oluşan bir oluşum bu. Bilen zaten her sene buraya uğruyor. İlk defa alanlar da ikinci alışlarında daha çok istekle ve şevk ile geliyor. Daha önce yediğimiz tuz değilmiş zehirmiş diyorlar. Tuzu dozunda kullananlar tansiyona da zarar etmediğini görüyorlar ve vücutlarının daha dinç olduğunu söylüyorlar. Çünkü bunun içinde doğal 84 tane minarel bulunuyor. Tabi biz bunun doğallığını bozmadığımız için bu minaralleri doğrudan alabiliyoruz. Tuzun faydasını görenler tekrar almak için buraya geliyorlar. Bizim yıllık kapasitemiz mevsime bağlı 1 ton ile bin 500 ton arasında değişiyor. Biz bu işin maddiyatında değiliz. Bizim amacımız insanlara doğal tuz yedirmek" diye konuştu. 

Beyaz altında hasat başladı! Yerin 7 metre altından çıkarılıyor, içerisinde 84 mineral var - 3. Resim

Beyaz altında hasat başladı! Yerin 7 metre altından çıkarılıyor, içerisinde 84 mineral var - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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