Abdülkerim yerine Cenk! Galatasaray’ın stoper konusundaki yeni planı…

Young Boys maçında eleştirilen savunmacı eğer 8-10 milyon avro arasında bir rakama satılırsa Valencia’daki millî oyuncu Cenk Özkaçar için masaya oturulacak

ALİ NACİ KÜÇÜK - Son iki sezonun şampiyonu G.Saray yeni sezona ‘savunmasız’ başladı.

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Üç ülkeden teklif

Süper Kupa finalinde Nelsson’un pahalıya mal olan hatasına Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Young Boys’a karşı Abdülkerim Bardakcı eklendi. Müdahalelerde geç kalan ve tartışmalı penaltıya sebep olup kırmızı gören 29 yaşındaki oyuncu satış listesinde. S. Arabistan, Katar ve Rusya’dan talipleri olan Abdülkerim’e düşünülen (8-10 milyon avro arası) rakamda teklif gelirse transferine onay verilecek. Bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki sezon daha mukavelesi olan Bardakcı’nın da tavrı önemli.

Limit için önemli…

Ve sarı kırmızılı yönetim Bardakcı’nın ayrılık ihtimaline karşı alacağı ismi de belirlemiş durumda… O da Valencia’da forma giyen millî stoperimiz Cenk Özkaçar. Güncel piyasa değeri 4 milyon avro olan 23 yaşındaki savunmacı sarı kırmızılı kulübün teklifine sıcak. Oyuncu açısından problem yok. Okan Buruk’un da alınması yönünde rapor verdiği Cenk, hem yerli kontenjanı hem de genç olması sebebiyle uzun süreli düşünülüyor. Transfer limitini yükseltmek için büyük uğraş veren yönetim, Bardakcı’nın satışından gelecek para sadece Cenk’e değil diğer mevkiler için de kullanılacak.

Yeni kurtarıcı Batsman

Kim derdi ki Mauro İcardi’nin olduğu yerde kurtarıcı yeni alınan Michy Batshuayi olacak… Evet kısa sürede oldu… Geçen sezon F.Bahçe’nin yedek forveti durumundaki Batsman, Hatay maçında sonradan oyuna girip galibiyeti getirmişti. Young Boys karşısında da belki de takımı Şampiyonlar Ligi’nde tutan kritik golleri kaydetti.

İNGİLİZLER YAZDI

Nelsson’a dört talip birden

∂ G.Saray’da Avrupa’ya gitmek istediğinde yönetimin vize vermediği Victor Nelsson sonrasında ‘kalıcı stoper’ hâline geldi. Danimarkalı isim için İngilizler transfer iddiasında bulundu. The Guardian’da çıkan habere göre West Ham United, Nelsson’un peşinde. Gözden çıkarılan bonservis bedeli 12 milyon sterlin. Habere göre Nelsson’u ayrıca Sevilla, Lille ve Bologna da istiyor. Ancak sarı kırmızılılar tecrübeli stoperi satmayı düşünmüyor.