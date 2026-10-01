Piyasada belirsizlik bitiyor! Yüz binlerce fon mağduru heyecanlandı

Fon mağduru yatırımcılar için 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kararı piyasada pozitif karşılandı. Halka Arz ve Kurumsal Finansman Danışmanı Doğuş Bektaş “Belki de 300-400 bin yatırımcı için çözümün başlangıcı olabilir. Piyasa belirsizlik sevmez, güven ister. Bu kararlı ve doğru adımlarla, bütün piyasayı etkileyen süreç daha doğru aşılacaktır” dedi. Kararın ardından borsa da günler sonra toparlanarak yüzde 3’ün üzerinde prim yaptı.

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreci hızlandıracak yeni kararları yüz binlerce yatırımcıyı heyecanlandırdı.

Söz konusu kararla; tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcılara nihai ödeme öncesinde 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılma

sına karar verilmiş, buna göre “MKK kayıtlarının esas alınacağı” ifade edilmişti. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara ise hesaplarındaki bakiyenin tamamının ödeneceği belirtilmişti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Halka Arz ve Kurumsal Finansman Danışmanı Doğuş Bektaş “SPK kararı, fon krizinden etkilenen yaklaşık 455 bin kişinin çok büyük bir bölümünün mağduriyetini hafifletebilecek bir adım. Hatta hızlı uygulanırsa belki de 300-400 bin yatırımcı için çözümün başlangıcı olabilir” dedi.

“TASFİYE SIRASI NETLEŞTİ”

Sermaye Piyasası Kurulu’nun resmî verisine göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Doğuş Bektaş “Bu krizin tek bir büyük dosya gibi ele alınması, yatırımcı açısından belirsizliği büyütüyordu. Yeni kararda bir grup fonda tasfiye sırası netleştiriliyor; diğer grupta nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Doğuş Bektaş

İlk grupta A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy’ün bulunduğunu aktaran Bektaş “Bu şirketlerin tasfiye kapsamındaki fonları için Ziraat Bankası daha önce tasfiye sürecini yürütmek üzere yetkilendirilmişti. Yeni karar, işe unvanında ‘para piyasası’ ibaresi bulunan fonlardan başlanmasını ve fonların yatırımcı sayısı en yüksek olandan en aza doğru tasfiye edilmesini öngörüyor. Tasfiye dışında kalan fakat işlemleri durdurulan fonların yeniden açılabilmesinin koşulları da düzenleniyor. Bu, sürece bir sıra ve yol haritası getiriyor; yatırımcının yatırdığı paranın tamamını alacağına ilişkin bir garanti vermiyor” görüşünü aktardı.

“GÜÇLÜ KARARLAR ALINDI”

Asıl dikkat çekici adımın Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında olduğu söyleyen Doğuş Bektaş, şöyle devam etti:

“Hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara, nihai tasfiye sonunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. MKK’nın hesaplayacağı net yatırım tutarı ödeme tarihinde 1 milyon TL’nin altındaysa, ara ödemede bu tutar esas alınacak. Net yatırım tutarı 1 milyon TL veya üzerindeyse ara ödeme tavanı en fazla 1 milyon TL olacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. SPK bu kararlarla, fon krizini daha yönetilebilir parçalara ayırdı ve küçük yatırımcıya öncelik veren güçlü bir karar aldı. Piyasa belirsizlik sevmez, güven ister. Bu kararlı ve doğru adımlarla, bütün piyasayı etkileyen süreç daha doğru aşılacaktır.”

Bu arada kararın ardından günlerdir düşüş yaşayan Borsa İstanbul endeksi de toparlandı. BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %3’ün de üzerinde primle yeniden 12 bin seviyesini aştı.

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