Piyasanın enflasyon beklentisi yüzde 65 oldu

Ocak ayı, birçok kalemde yapılan zamlar nedeniyle enflasyonda ciddi artış beklenen bir dönem oldu. Şubat ayına girerken, yeni ayın ilk günlerinde açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağına yerleşti. Yapılan bir ankete göre piyasalar, enflasyonun Ocak ayında yüzde 6,50 yıllık bazda yüzde 64,57 artacağını öngörüyor.

Bloomberg HT, Ocak ayı enflasyon anketini yayımlandı. Ankete katılan 23 kurumun beklentisine göre, Ocak ayı enflasyon beklentisi aylık yüzde 6,50 yıllık yüzde 64,57 arttı.

Katılımcılar arasında Ocak ayı için en düşük aylık beklenti yüzde 5,2 olurken, en yüksek beklenti yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte, Ocak ayında yıllık enflasyon için en yüksek tahmin yüzde 66,6, en düşük yüzde 47,5 seviyesinde öngörüldü.

2024 SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Anket katılımcıları 2024 yılsonuna ilişkin enflasyon tahminlerini de paylaştı. 21 kurumun, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki ankete göre 1 puan artışla yüzde 43 oldu.

20 kurumun katılımıyla yapılan '2024 yılı enflasyonunda zirve' tahmini ise yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti. Önceki anket döneminde zirve enflasyon beklentisi yüzde 71,30 seviyesindeydi.

Anket katılımcıları enflasyonun zirveye ulaşacağı aya ilişkin tahminleri ise netti. Soruya yanıt veren 18 kurumun 17'si enflasyonun Mayıs ayında zirve yapmasını beklediğini belirtti. 1 kurum ise zirveye Haziran ayında ulaşılacağını öngördü.

ARALIK AYINDA ENFLASYON YÜZDE 2,93 ARTTI

TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda 2,93 arttı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.