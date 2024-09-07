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Planlı üretime ilave destek! Mazot ve gübre çiftçiye bedava

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Planlı üretime ilave destek! Mazot ve gübre çiftçiye bedava
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarımda desteği planlı üretim şekillendirecek. Temel destek mazotun yarısı, gübrenin yüzde 25’i olarak ödenecek. Stratejik ürünü hedef havzada üretene mazotun diğer yarısı verilip yüzde 100 desteğe ulaşılmış olacak. Su kısıtı olan yerde üretim yapan çiftçiye ise gübre desteğinin de kalan bölümü de nakit olarak verilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli” toplantısında gazeteciler ile bir araya geldi. Yumaklı, 1 Eylül itibarıyla bitkisel üretim planlamasının hayata geçtiğini açıkladı. Uygulamaya başlanan üretim planlamasına göre; belirlenen stratejik ürünleri, belirlenen havzalarda üreten çiftçiler, daha çok destek kaleminden faydalanacak. Bitkisel üretim destekleme modelinin ‘temel destek’, ‘planlama desteği’ ve ‘üretim geliştirme’ desteği olarak 3 ana başlığa indirildiğini anlatan Bakan Yumaklı “Temel destek, planlama dışındaki ürünlere ve planlamaya dâhil olup da belirlenen havzalarda üretilen ürünlere başka herhangi bir kıstas aramaksızın o ürünler için kullanılan mazotun yarısını, gübrenin yüzde 25’ini vermek üzere tasarlandı. Yani, Türkiye’de üretim yapan bütün üreticiler temel desteği alacak. Sadece planlama grubundaki ürünler için bir farklılık var; onların, belirlenen havzalarda üretilmesini istiyoruz. 13 stratejik ürün ve yem bitkilerinin, belirlenen havzalarda üretilmesi durumunda, temel destek kadar bir destek daha verilecek. Bu durumda çiftçiler, mazotun yüzde 50’sini daha ilave olarak alacak ve tamamını almış olacaklar, kullandıkları gübrelerin de yüzde 50’sini vereceğiz. Eğer su kısıtı olan yerlerde, belirlendiği şekliyle üretim yapılırsa, gübrenin de yüzde 50’sini vermek suretiyle, o ürün için kullanılan gübrenin ve mazotun tamamını vermiş olacağız” dedi. Üretimi geliştirme desteğinde ise belirlenmiş olan ürünlerde eğer organik tarım, iyi tarım, sertifikalı tohum veya sertifikalı fidan kullanılıyorsa bunlara da ilave destekler söz konusu olacağını ifade eden Yumaklı, ödemelerin de çiftçilere nakdi olarak ödeneceğini belirtti.  

SU KISITLAMASI OLAN  BÖLGEYE  İLAVE DESTEK

Desteklerdeki artışları örneklerle anlatan Bakan Yumaklı “Önceki dönemde dekara 185 lira mazot ve gübre desteği verilen buğdaya, yeni dönemde 634 lira mazot ve gübre desteği sunulacak. Eğer su kısıtı olan bir havzada üretiliyorsa, ilave 342 liralık bir destek verilecek. Ayçiçeğinde 206 lira mazot ve gübre desteği veriliyordu. Bu rakam, 732 liraya çıkıyor. Su kısıtı olan bir bölgede üretildiği zaman ise 293 liralık bir ilave destek almış olacak. Baklagillerden nohutta158 liralık mazot ve gübre desteği veriyorduk, yeni dönemde 488 liralık mazot ve gübre desteği sunulacak. Su kısıtı olan yerlerde üretilirse, ilave olarak 195 liralık bir destek verilecek. Planlama dışı ürünlerin tamamına da 138 lira ödeniyordu, bunlara da 244 liralık temel destek almış olacak” bilgisini paylaştı. Yumaklı, planlama kapsamındaki ürünlerin, belirlenen havza dışında üretilirse hiçbir destekten faydalanamayacağını söyledi.

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“ÜRETİCİ ALACAĞI DESTEĞİ BİLECEK”

Bakan Yumaklı “Bitkisel üretim planlamasında yer alan ürünleri üreten üreticilerimiz; hangi havzada, hangi ürünü ekerse nasıl bir destek alacağını bugünden itibaren önümüzdeki 3 yıl boyunca bilecek. 2024 için çiftçilerimizin alacağı destekleri, 2024 yılının hasat dönemi bittikten sonra açıklamıştık. Bu model ile bu sistem de sona ermiş oldu. Artık 3’er yıllık periyotlarla açıklayacağız” dedi. Dünya’da 4,4 trilyon dolarlık tarımsal GSYH olduğunu anlatan Yumaklı “Ülkemiz 68,5 milyar dolar ile Avrupa’da 1’inci sırada, dünyada da ilk 10 içerisinde yer alan bir tarımsal üretim hasılasına sahip” diye konuştu. Türkiye’nin ‘su stresi altında’ olduğuna dikkat çeken Yumaklı, bitkisel üretim planlamasını çalışırken suyu merkeze koyduklarını ifade etti. Yumaklı “Destekleme modelimizi değiştirdik çünkü yeni uygulamalara önceki destek modeli ile cevap vermemiz mümkün değildi. Tarımsal kredileri, tamamen üretim planlamasına odakladık. Hibe programları, sözleşmeli üretim, kayıtlılık ve tarım sayımı, işlenmeyen arazilerin tarımsal üretime kazandırılması gibi konuları, araçlar olarak üretim planlamasının en önemli başlıkları olarak ortaya koyduk” açıklamasını yaptı.

ÜRÜNLERİN %77’Sİ PLANLAMA KAPSAMINDA 

Türkiye’de yaklaşık 24 milyon hektar ekilebilir tarımsal arazi olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı “Bunun 3,8 milyon hektarı, ‘çok yıllıklı bitki’ dediğimiz, dikili meyvelerden ve diğer bitkiler oluşan kısım için, 20,2 milyon hektar da geriye kalan ürünlerin üretilmesi için kullanılıyor. Üretim planlamasına başlarken, Türkiye’de 206 başlıkta, geniş bir yelpazede üretim yapıldığını göz önüne alarak, stratejik ürünlerden başlamayı hedefledik. 13 stratejik ürün; hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve patates ile soğan. Neden bu stratejik ürünleri seçtik; çünkü bu stratejik ürünler, 20,2 milyon hektarın, 15,6 milyon hektarında ekilen ürünler. Yani, Türkiye’de ekilen ürünlerin yüzde 77’sini planlamaya almış olduk. +1 de yem bitkileri. Dolayısıyla 13+1 ürünü, 1 Eylül itibarıyla üretim planlamasına almış olduk” diye konuştu.

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YAĞLI TOHUMDA %22 ARTIŞ BEKLENİYOR

Üretim desteklerinin 2025-2027 dönemi için açıklandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, üretim hedefleriyle ilgili de şunları söyledi: Hububatta 2027 planlama dönemi sonuna kadar yüzde 13’lük bir artış ön gördük, 35 milyon tondan 39 milyon tona çıkacağız. Baklagillerde yüzde 17’lik bir artış ön görüyoruz. Yağlı tohumlarda da planlama dönemi sonuna kadar yüzde 22 oranında bir artışı sağlamış olacağız.

'ÜRÜN FİYATLARINDA ARZ EKSİKLİĞİ ETKİSİ YOK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Gıda fiyatlarıyla ilgili soruya cevap veren Yumaklı “Şu anda ürünlerin fiyatlarına, arz eksikliği olduğu için etki eden hiçbir husus yok” dedi. Fahiş fiyatların belli oranda kırılmaya başladığına dikkat çeken Yumaklı “Herkesin artık şunu kabul etmesi gerekir; bir ürünü, bir birime alıp 10 birime satamayız, böyle bir hakkımız yok. Ticaret Bakanlığımız ile kafa kafaya verip çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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