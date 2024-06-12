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PTT'den emeklilere indirim! Yüzde 20 daha ucuz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
PTT&#039;den emeklilere indirim! Yüzde 20 daha ucuz olacak

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Emeklilerin yaşam standartlarını düzeltmek için bir dizi adım atılırken, son kampanya ise PTT'den geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin emekli vatandaşlar için kargo hizmetlerinde yüzde 20 indirim uygulayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından emeklilere uygulanacak kargo indirimi kampanyasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bütün emekli vatandaşların kargo indirim kampanyasından yararlanabileceğini aktaran Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından '2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi' ile önceden düzenlemiş olduğumuz kargo kampanyasının kapsamını genişleterek PTT ile tüm emeklilere yönelik yeni bir kampanya başlattık." ifadelerini kullandı.

KİMLİK NUMARASINI İBRAZ ETMEK YETERLİ

Uraloğlu, trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilere yönelik indirimin devam ettiğini anımsatarak, Bakanlık olarak emeklilere yönelik kampanyalara da devam edeceklerini belirtti.

PTT'nin yeni kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti.

"PTT, emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 olmak üzere yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek. Emeklilerimiz kampanyayla ilgili detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi 'www.ptt.gov.tr' üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabilir."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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