Bakan Şimşek Singapur yolcusu! Türkiye'nin gri listeden çıkarılması bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun toplantısına katılmak için ay sonunda Singapur'a gidecek. Ziyaretle birlikte Türkiye'nin Ekim 2021'de dahil edildiği gri listesinden çıkarılması bekleniyor.

Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021'de gri listeye almıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomide direksiyonun başına geçmesiyle atılan adımlar, uluslararası piyasalarda da yankı buldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları teker teker Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken, şimdi de gözler gri listeye çevrildi.

BAKAN ŞİMŞEK SİNGAPUR'A GİDİYOR

Bakan Şimşek, ay sonunda FATF toplantısına katılacak. Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre; Şimşek'in 28 Haziran'da yapılacak FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKABİLİR

Şimşek'in katılacağı FATF toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılması bekleniyor.

Bakan Şimşek, şubatta yaptığı açıklamada, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını söylemişti. Şimşek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" demişti.

BLOOMBERG DE SERVİS ETMİŞTİ

Mayıs ayının sonunda Bloomberg de böyle bir haber servis etmişti. Bloomberg'e konuşan kaynaklar Türkiye'de yasa dışı para akışını önleme yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Kaynaklar Türkiye'nin 28 Haziran'da gri listeden çıkarılabileceğini söylemişti.

İlgili Haberler Bloomberg tarih verdi! Türkiye gri listeden çıkarılıyor

FAFT'IN GRİ LİSTESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), 1989'da suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) tarafından kurulan bir organizasyon.

Dünya genelinde 200’den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etti. Türkiye de 1991'de FATF tavsiyelerini kabul ederek teşkilata üye olmuştu.

Bu kapsamda, finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve gerektiğinde detaylı inceleme yapmak veya yaptırmak amacıyla 1997'de Maliye Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kuruldu.