Rekabet Kurulu: Ferrero taahhüt verdi, soruşturma bitti

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ.'den alınan taahhüt üzerine, üretimden ihracat aşamasına kadar süreçlere yönelik yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin Rekabet Kurumunun internet sitesinden bir duyuru yayımlandı. Duyuruya göre, yürütülen soruşturma, teşebbüs tarafından getirilen ve Kurul tarafından kabul edilen rekabetçi endişeleri gideren taahhütler üzerine sona erdirildi.

Kurul, Ferrero International SA ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma açmıştı.