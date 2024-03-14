Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > Rekabet Kurulu: Ferrero taahhüt verdi, soruşturma bitti

Rekabet Kurulu: Ferrero taahhüt verdi, soruşturma bitti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rekabet Kurulu: Ferrero taahhüt verdi, soruşturma bitti
Rekabet Kurulu, Ferrero, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ.'den alınan taahhüt üzerine, üretimden ihracat aşamasına kadar süreçlere yönelik yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin Rekabet Kurumunun internet sitesinden bir duyuru yayımlandı. Duyuruya göre, yürütülen soruşturma, teşebbüs tarafından getirilen ve Kurul tarafından kabul edilen rekabetçi endişeleri gideren taahhütler üzerine sona erdirildi.

Kurul, Ferrero International SA ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma açmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanlık 17 ilde düğmeye bastı! Karekod verip fiyat asmayan yandı - EkonomiKarekod verip fiyat asmayan yandıÜnlü zincir market 970 mağazasını kapatıyor - EkonomiÜnlü zincir market 970 mağazasını kapatıyorBir döneme damga vurmuştu! Türkiye'nin dev holdingi resmen iflas etti - EkonomiTürkiye'nin dev holdingi resmen iflas ettiHSBC revize etti: Türkiye 2024 yıl sonu büyüme tahmini - EkonomiHSBC revize etti: Türkiye 2024 yıl sonu büyüme tahminiAvlanması yasaklanan türler açıklandı! Yarından itibaren cezası var - EkonomiYarından itibaren cezası varBitcoin’de rekor serisi sürüyor! Sıra Ethereum’da mı? - EkonomiBitcoin’de rekor serisi sürüyor! Sıra Ethereum’da mı?Borsa faizden rahatsız! 9000’in altında kalıcı olursa… - EkonomiBorsa faizden rahatsız! 9000’in altında kalıcı olursa…TÜİK rakamları açıkladı, konut satışında büyük artış - EkonomiKonut satışlarında büyük artışErken emeklilik bekleyenler dikkat! Uzman isim uyardı! 1260 gün detayı - EkonomiErken emeklilik bekleyenler dikkat! Uzman isim uyardı! 1260 gün detayıAltın yükselecek mi, düşecek mi? JPMorgan'dan dikkat çeken altın tahmini - EkonomiJPMorgan'dan dikkat çeken altın tahmini
Sonraki Haber Yükleniyor...