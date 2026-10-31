Bolu'nun Gerede ilçesinde cami inşaatına destek amacıyla düzenlenen hayır müzayedesinde iki otomobil 410 bin liraya satıldı. Renault 12 ve Hyundai Excel marka araçlardan elde edilen gelir Hacı Sadık Camii’nin yapımında kullanılacak.

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Bolu'nun Gerede ilçesinde, Hacı Sadık Camii’nin inşaatına katkı sağlamak amacıyla hayır müzayedesi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen müzayedede, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan iki otomobil açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Renault 12 ve Hyundai Excel! Cami inşaatı için açık artırmaya çıkan 2 otomobil 410 bin liraya satıldı

RENAULT 12 VE HYUNDAI EXCEL SATILDI

Hacı Sadık Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen müzayedede, Renault 12 marka otomobil Özcan Döğer tarafından 200 bin liraya satın alındı. Hyundai Excel marka otomobil ise Emre Emeksiz tarafından 210 bin liraya alındı. İki aracın satışından toplam 410 bin lira gelir elde edilirken, gelirin Hacı Sadık Camii’nin inşaatında kullanılacağı belirtildi.

Renault 12 ve Hyundai Excel! Cami inşaatı için açık artırmaya çıkan 2 otomobil 410 bin liraya satıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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