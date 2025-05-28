Sabancı, üniversite-sanayi iş birliğinde ağı büyütüyor! Finans ve sigortayı Gakgoşlar yazacak

Anadolu’da hızla yayılan ve bir yıl içerisinde 11’inci ‘Teknoloji Etki Merkezi’ni açan Sabancı Gençlik Seferberliği, üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden oldu. Projenin en önemli hedeflerinden biri de yeni teknoloji kullanılırken, aynı zamanda onu üreten konuma gelmek...

ÖMER ŞEN ELAZIĞ - Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesinde, özel sektör-akademi iş birlikleri hayati bir öneme sahip. Bu bakış açısıyla yola çıkan ve 19 Mayıs’ta birinci yılını dolduran Sabancı Gençlik Seferberliği, 11’inci Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Elâzığ’da açtı. Sabancı Topluluğu şirketlerinden AgeSA tarafından Fırat Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi, sigorta ve finans dünyasını dijital teknolojilerle buluşturarak bölgenin gençleri için yeni nesil bir üretim ve çözüm ekosistemi oluşturacak. Bilgisayar mühendisliği, yapay zekâ, veri analitiği, sigortacılık ve finansal teknolojiler gibi alanlarda gençlerin bilgi ve becerilerini gerçek sektör verileriyle zenginleştirecek.

GENÇLER HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRSİN

Merkezin açılışında konuşan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca “Bu projenin en önemli hedeflerinden biri, Türkiye’yi sadece yeni teknolojilerin kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi konumuna getirmek. Bu amaçla gençlerimizin potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilecekleri, hayallerini özgürce gerçekleştirebilecekleri ortamı sunmak istiyoruz. Bu alanlarda öğrenciler sadece bilgiyle değil; aynı zamanda hayal güçleriyle, cesaretleriyle, kolektif çalışma kültürleriyle fark oluşturacaklar. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezinde genç arkadaşlarımız yalnızca teknik beceriler edinmeyecek aynı zamanda birbirlerinden, mentorlarından ve eğitmenlerinden öğrenerek, çok yönlü bir gelişim süreci yaşayacaklar” dedi.

30 BİN GENCE ULAŞACAK

Mayıs 2024’te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bir yıl geride kalırken, bugüne kadar 19 bin gence ulaşıldı. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile birlikte toplam 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

BEYİN GÖÇÜ-BEYİN GÜCÜ

Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürdüklerini belirten Kuruca “Ne yazık ki bugün ülkemizin en parlak beyinleri kendilerine başka ülkelerde alan arıyor. Bu merkezi de beyin göçü çözümüne katkı sunmak için kuruyoruz. Gençlik dönemimde gençlerimizin bulunduğu yol ayrımında ben de durdum. 9 yıl boyunca farklı ülkelerde çalıştım. İnsan, dünyayı tanıdıkça büyüyor. Ama asıl büyüme, öğrendiğin şeyleri, kendini ait hissettiğin zemine taşıyabildiğinde gerçekleşiyor. Benim için asıl dönüşüm, orada gördüğüm iyi örnekleri, burada uygulayabildiğimde başladı. O günden bu yana, 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin emeklilik ve sigorta sektörüne değer katmak için çalışıyorum. Bu merkez, gençlerimizin bu ülkede kalarak da büyük hayaller kurabileceğine dair somut bir adım. Bizi başka ülkelere muhtaç bırakmayan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye için atılmış çok değerli bir yatırım. Çünkü öğrencilerimiz sadece birer birey değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceği” ifadelerini kullandı.

HEPSİ BİRER BAŞARI ÖRNEĞİ

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, AgeSA Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek ve AgeSA İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı. Açılan merkezde oluşturulacak sinerjinin Elâzığ’dan çevre şehirlere ve ülke geneline yayılacağını ifade eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da “Sabancı Topluluğunun bu girişimi özel sektör-akademi iş birliklerinde bir başarı örneği olarak diğer şirketlerimize ve üniversitelerimize de örnek olacak” şeklinde konuştu.