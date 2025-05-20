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Bayraktar ve Sabancı'nın ardından dolandırıcılar bu kez de TUSAŞ'ı hedef aldı! Hemen harekete geçtiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayraktar ve Sabancı&#039;nın ardından dolandırıcılar bu kez de TUSAŞ&#039;ı hedef aldı! Hemen harekete geçtiler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Daha önce Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'yı hedef alan dolandırıcıların hedefinde bu kez da TUSAŞ yer aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, millî duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

Teknoloji ve internet kullanımı arttıkça dolandırıcıların da yöntemleri değişiyor. Daha önce çeşitli platformlarda BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yüzünü ve sesini kullanan dolandırıcılar, ardından da Güler Sabancı'yı hedef almıştı.

GÜLER SABANCI HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATMIŞTI

Sabancı'nın sözde hisse yatırım tavsiyesi verdiği videolar ve görseller oluşturan dolandırıcılar bu yolla çok sayıda vatandaşı tuzaklarına düşürdü. Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı dolandırıcıların bu yöntemi ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir uyarı mesajı paylaşmıştı:

"Bu içerikler "yatırım tavsiyesi", "özel fırsat", "teklif" gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır. Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım"

TUSAŞ'TAN DOLANDIRICILIK UYARISI

Dolandırıcıların Sabancı'nın ardından yeni hedefi ise TUSAŞ oldu. Resmi hesaptan yapılan uyarıda, "Bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı", "Halka Arz" gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, millî duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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