Sağlığımızla oynayanlar affedilmedi! Mayısta 375 bin denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mayıs ayında 375 bin 246 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirtti ve sonuçları paylaştı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, büyük bir titizlikle mayıs ayında gerçekleşen 375 bin 246 gıda denetiminde olumsuzluk tespit edilen 4.990 işletmeye 227 milyon 146 bin lira idari para cezası uygulandığını, 118 işletme için ise cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bazı milletvekillerinin domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen işletmelerle ilgili soru önergelerini cevaplayan Yumaklı, çiğ kırmızı et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve kırmızı et ürünlerinde, domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti aranması amacıyla numunelerin alınarak analizlerin yapıldığını da ifade etti.