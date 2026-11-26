Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenebilmesi için nöbet süresinin kesintisiz en az 6 saat olması şartını iptal etti. Yüksek Mahkeme, sağlık personelinin emeğinin karşılıksız kalmasına yol açan düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. Oy birliğiyle alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Anayasa Mahkemesi'nin sağlık çalışanlarının özlük haklarını yakından ilgilendiren 8 Eylül 2026 tarihli kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nöbet ücreti ödenmesi talebiyle idareye yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davaya bakan Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi, ilgili kanun hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.

6 SAATİN ALTINDAKİ NÖBETLERE ÜCRET ÖDENMİYORDU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33'üncü maddesi uyarınca haftalık çalışma süresinin dışında nöbet tutan ve bu nöbet karşılığında izin kullanamayan sağlık çalışanlarına ücret ödenmesi için nöbetin kesintisiz en az 6 saat sürmesi şartı aranıyordu.

Söz konusu düzenleme nedeniyle sağlık personeline 6 saatin altında kalan nöbetleri için herhangi bir ödeme yapılmıyordu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ORANTISIZ KÜLFET YÜKLÜYOR'

Düzenlemeyi esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, kanunda nöbet ücretinin saat üzerinden hesaplanmasına rağmen ödemenin kesintisiz 6 saat çalışma şartına bağlandığına dikkati çekti.

Mahkeme, sağlık çalışanlarının bir ay boyunca tuttuğu nöbetlerin her birinin 6 saatin altında kalması halinde bu çalışmaların tamamının karşılıksız kalabileceğini değerlendirdi.

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretinde 6 saat şartı kaldırıldı

Yerine getirilmesi zorunlu olan nöbetler karşılığında herhangi bir telafi imkânı öngörülmemesinin sağlık çalışanlarına orantısız külfet yüklediği sonucuna varıldı.

AYM, Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33'üncü maddesindeki "nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere" ibaresinin Anayasa'nın zorla çalıştırma ve angarya yasağını düzenleyen 18'inci maddesine aykırı olduğuna ve iptaline oy birliğiyle karar verdi.

Böylece kanunda belirtilen diğer şartların sağlanması halinde sağlık çalışanlarının 6 saatin altında kalan nöbetleri için de ücret alabilmesinin önü açıldı.

İptal kararının yürürlüğe girmesi için ileri bir tarih belirlenmediğinden düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlükten kalktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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