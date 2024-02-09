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    • Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,6 arttı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
    Sanayi Üretimi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

    Sanayi üretimi Aralık 2023'te yıllık yüzde 1,6 arttı. 

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI 

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sanayi Üretimi
    Haberler > Ekonomi > Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
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