Schengen vizesine zam! Yeni tarife bugünden itibaren geçerli

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonu tarafından Schengen vize fiyatlarına yapılan bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Buna göre, Schengen vizesi yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya, 6-12 yaş aralığında ise 40 eurodan 45 euroya çıktı.