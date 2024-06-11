Schengen vizesine zam! Yeni tarife bugünden itibaren geçerli
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa Komisyonu tarafından Schengen vize fiyatlarına yapılan bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Buna göre, Schengen vizesi yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya, 6-12 yaş aralığında ise 40 eurodan 45 euroya çıktı.
Schengen vizesinde bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam geldi. Bütün dünyada uygulanacak zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
YÜZDE 12 ZAM
Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı. Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
90 EURO OLDU
Geçen hafta 80 euro olan Schengen vizesi bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya çıktı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi