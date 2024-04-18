Seçim sonrası şoke etti! Dolarda 5 kuruşluk kuru gürültü

18 Nisan dolar fiyatı 32,48 TL’den yeni güne başlangıç yapıyor. Yerel seçim sonrası üç hafta geride kalmak üzereyken dolar, 29 Mart kapanış fiyatına göre sadece 5 kuruş arttı. TCMB’nin politikasının da etkisiyle TL’ye güven artarken, döviz hesaplarında çözülme sürüyor. Sadece şubatta 4,5 milyar dolara yakın yabancı portföy girişi dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Türkiye’de yerel seçim sonrası dönemde uluslararası işlemler de dikkate alındığında, döviz pariteleri için yaklaşık üç işlem haftası geride kalmak üzere… Özellikle seçim öncesi 4-6 haftalık süreçten itibaren daha etkin şekilde uygulanmaya başlanan sıkı para politikasının da meyvelerini verdiği görülüyor.

Dolarda bugünkü fiyatlamalar, neredeyse yerel seçim öncesi son işlem günündeki rakamlara yakın seyrederken; temel dinamiklerden yoksun yükseliş korkusunun da ortadan kalmasıyla birlikte döviz hesaplarında hızlı çözülmeler ve TL enstrümanlara geçiş hızlandı.

18 NİSAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar fiyatı 18 Nisan işlemlerine 32,48 TL’den başlangıç yaparken; bu rakam, dünkü kapanışın hemen altında zayıf bir görünüme işaret ediyor. 29 Mart kapanış fiyatı itibarıyla 32,43 TL’den yerel seçimlere giren dolar, aradan geçen 3 haftalık süreçte adeta yerinde saymış gibi görünüyor.

Söz konusu süreçte en düşük 31,75 TL seviyesini test eden dolarda, TCMB alım tarafına geçmişti. Bu dönemde Merkez’in döviz rezervlerinde 10 milyar dolara yakın artış gerçekleştiği hesaplanıyor. Bu arada 18 Nisan Euro fiyatı da 34,80 TL’den yeni güne başlıyor.

TCMB BAŞKANINDAN MESAJLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan, bu hafta IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantılarına katılmak üzere bulunduğu ABD’de, çeşitli platformlarda verdiği mesajlarda; yüzde 36’lık yıl sonu enflasyon hedefine bağlı kalındığı, bu amaçla sıkı para politikasına devam edileceği ve bankanın bundan sonraki süreçte piyasadaki şartlara da bağlı olarak rezerv biriktirmeye odaklanacağını vurguladı.

TCMB son olarak, mart ayında 500 baz puanlık faiz artışıyla piyasalara güven vermişti. Yakın dönemde yeni faiz artışı beklenmezken, alınan tedbirlerin yansımalarının takip edileceği öngörülüyor.

DİKKAT ÇEKEN YABANCI GİRİŞİ

Öte yandan dün, şubat ayına dair cari işlemler dengesi verileri açıklandı. Her ne kadar aylık bazda 3 milyar 265 milyar dolarlık açık gerçekleşse de; borsa, DİBS, mevduat ve tahvil ihraçları kalemlerinin toplamından oluşan yabancı portföy yatırımları girişinin, 4 milyar 415 milyon dolarlık artış kaydetmesi dikkat çekti.

Rasyonel ekonomik politikalara güvenin de bir göstergesi olan yabancıların portföy girişi, ocak ayında 1 milyar dolarla sınırlı kalmıştı. Böylece sadece bir aylık süreçte yabancı girişinde üç katın da üzerinde artış gerçekleşmiş oldu. Benzer bir artışın mart ayı cari denge rakamlarında da görülmesi bekleniyor.