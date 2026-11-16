Sektör çıkış arıyor! Tekstil kur-enflasyon makası arasına sıkıştı
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı G. İhsan İpeker, Türk tekstil sanayisinin artan üretim maliyetleri, finansmana erişim darboğazı ve kur-enflasyon makası sebebiyle kritik bir eşikten geçtiğini vurguladı.
İpeker; kapasite kayıpları, ithalat baskısı ve Mısır gibi ülkelere kayan yatırımlar karşısında kamu ve özel sektör iş birliği ile acilen “Rekabet ve Dönüşüm Yol Haritası” oluşturulması çağrısında bulundu.
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Sanayicinin ülkesinden gitmek değil, ülkesinde kalıp rekabet etmek istediğini söyleyen İpeker, “Sektör enerji ve işçilik başta olmak üzere hızla artan girdi maliyetleri, yüksek finansman giderleri, düşen kapasite kullanım oranları ve iç pazardaki ucuz ithal ürün baskısıyla mücadele ediyor. Bazı işletmelerimizin üretimi kısmak, istihdamını azaltmak ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması hepimiz adına dikkatle değerlendirilmesi gereken bir gelişmedir. Uluslararası siparişlerin ve yeni yatırım planlarının başta Mısır olmak üzere düşük maliyetli ülkelere yönelmesi, rekabet şartlarımızı acilen güçlendirmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor” diye konuştu.
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Atılması gereken adımları kısa ve orta vadeli olarak özetleyen İpeker, şöyle konuştu: Kısa vadede mevcut istihdam desteğinin günümüz şartlarına göre artırılmasını, döviz dönüşüm desteğinin yükseltilmesini, ihracatçının finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını ve iç piyasayı koruyacak ticaret politikası önlemlerinin güçlendirilmesini bekliyoruz.