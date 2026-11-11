Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11 bin 744 işletmeye yapılan ödemelerle 550 bini aşkın kişinin istihdamının korunduğunu, sektörde yaklaşık 30 bin yeni istihdam oluşturulduğunu açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tekstil ve hazır giyim sektöründe istihdamın korunması ve üretim kapasitesinin sürdürülmesi maksadıyla uygulanan destek programının bilançosunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 11 bin 744 işletmeye toplam 12,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını söyledi. Program kapsamında 550 bin 337 kişilik istihdam korunurken, 29 bin 702 ilave istihdam oluşturulduğunu kaydeden Kacır, tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik desteklerin devam ettiğini ifade etti.

Tekstil ve hazır giyime 12,5 milyarlık can suyu: Ekim sonu itibarıyla 11 bin 744 işletmeye destek

Buna göre, İstihdamı Koruma Programı kapsamında tekstil, giyim ve deri sektörlerinde korunan her bir istihdam için aylık 3.500 lira geri ödemesiz destek sağlandığını belirten Kacır, İmalat Sanayi Finansman Programı kapsamında da üretim işletmelerine finansman desteği sunulduğunu, program çerçevesinde kredi limitlerinin KOBİ’ler için 50 milyon liraya, büyük işletmeler için 150 milyon liraya kadar yükseltildiğini aktardı.

Tekstil ve hazır giyime 12,5 milyarlık can suyu: Ekim sonu itibarıyla 11 bin 744 işletmeye destek

Tekstil sektöründeki iplik, dokuma, apreleme ve diğer tekstil yatırımlarının da yatırım teşvikleri kapsamında desteklendiğini ifade eden Kacır, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi destekleri, faiz veya kâr payı desteği ile yatırım yeri tahsisi gibi imkânlar sağlandığını dile getirdi.

Tekstil ve hazır giyime 12,5 milyarlık can suyu: Ekim sonu itibarıyla 11 bin 744 işletmeye destek

Bakanlığın tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücünün artırılması, üretim kapasitesinin korunması ve teknolojik dönüşümün hızlandırılması amacıyla desteklerini sürdüreceğini vurgulayan Kacır, ihracatın artırılması, yeşil ve dijital dönüşüm, AR-GE, tasarım ve markalaşmanın da sektörün öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.



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